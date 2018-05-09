تضاعف أرباح “طيران الإمارات” وسط توجه لتقاسم المنشآت مع “الاتحاد”

أظهرت نتائج أعمال شركة “طيران الإمارات” اليوم الأربعاء ارتفاعًا كبيرًا في أرباح 2017 في ظل سعر صرف مواتٍ للدولار وانخفاض عدد العاملين بالشركة؛ ما ساهم في تعافي شركة الطيران المتخصصة في تسيير الرحلات الطويلة بعد هبوط أرباحها في السنة المالية السابقة، والذي كان أول هبوط سنوي في الأرباح خلال 5 أعوام.

وذكرت “طيران الإمارات” أن أرباحها ارتفعت لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في الـ 31 من مارس/ آذار، مقارنة مع 1.3 مليار درهم في السنة السابقة.

وواجهت شركات الطيران في العالم ضغوطًا على أسعار التذاكر خلال العامين الماضيين بسبب تقلبات الطلب والمنافسة المحتدمة.

وذكر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، أن ظروف العمل تحسنت لكنها لا تزال صعبة.

وقال الشيخ أحمد في بيان: “شهدنا استمرار حالات عدم الاستقرار السياسي وتذبذب أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملات الأفريقية وارتفاع أسعار البترول الذي زاد التكلفة التشغيلية والضغوط المتزايدة على هامش الأسعار نتيجة المنافسة الحادة”.

وزادت الإيرادات تسعة في المئة إلى 92.3 مليار درهم، لتتأثر إيجابًا بارتفاع أسعار عملات أمام الدولار.

وسجلت شركة الطيران إشغالًا لمقاعد أكثر من تلك التي أضافتها؛ ما أدى إلى زيادة في متوسط العائد على الراكب.

ونقلت طيران الإمارات 58.5 مليون مسافر خلال السنة الماضية، بزيادة 4% عن السنة السابقة.

وانخفضت القوة العاملة بالشركة 4% إلى 62 ألفا و 356 عاملًا، في إطار “مبادرات تحسين الإنتاجية”.

وتراجع عدد أفراد أطقم الضيافة بشركة الطيران 5.3% إلى 23 ألفًا و135 فردًا وعدد الطيارين 0.3 % إلى 4157 طيارًا.

ونفت الشركة أمس الثلاثاء تقريرًا نشرته رويترز عن أنها تواجه نقصًا في أطقم الضيافة.

وزادت أرباح مجموعة الإمارات 67% إلى 4.1 مليار درهم. وانخفض إجمالي قوتها العاملة، الذي يتضمن شركة الطيران وشركة دناتا لخدمات المطارات، بنسبة 2% إلى 103 آلاف و363 عاملًا.

ومن المقرر أن تدفع المجموعة توزيعات تبلغ قيمتها ملياري درهم لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك شركة الطيران وحصصًا في شركات أخرى بدبي، بعدما لم تصرف أي توزيعات قبل عام.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات، وإن “الشراكة مع الاتحاد تمضي في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف أن قرارًا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص “ايه 380”.

وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762.36 مليون دولار) في السنة المالية حتى الـ 31 من مارس/ آذار مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام حسبما ذكرت الشركة في وقت سابق اليوم.