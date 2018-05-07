السيسي: مصر تملك خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده لديها “خطة طموحة” لزيادة المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية للنهوض بالقطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الإثنين، أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، بحضور وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.

وتعول القاهرة على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، بينما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة السياحة.

ووفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية في أنحاء الجمهورية، بما في ذلك إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم.

وأشار إلى أن بلاده تولي قطاع السياحة أهمية أولى؛ باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مستعرضًا جهود الدولة في تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها بجميع أنحاء مصر، وزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية.

وأكد بولوليكاشفيلي، أن منظمة السياحة العالمية تتعهد بإعادة تأهيل قطاع السياحة، ووضع خطط تعاون مشتركة تسمح بضخ موارد وخبرات من المنظمة لدعم القطاع المصري.

وتستضيف مصر اجتماعات الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط التابعة للمنظمة يومي 8 و9 أيار/ مايو الجاري، فضلاً عن العديد من الفعاليات الدولية التي ستعقد على مدار العام الحالي، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر التنظيمية.

وارتفعت السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، بنسبة 52.4%، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الماضي.

وشرعت مصر مؤخرًا في زيادة إجراءات التأمين بالمطارات والمناطق السياحية؛ لتلافي التأثر الشديد للسياحة الوافدة لمصر، منذ تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها.