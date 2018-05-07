فندق “بلازا” الأمريكي في الإمارات بعد صفقة بـ600 مليون دولار‎

المصدر: أ ف ب

أعلن مستثمر في دبي أنه اشترى بالتعاون مع شركة تطوير عقاري أمريكية ضخمة فندق “نيويورك بلازا” إذ يسعى لتحويل المَعلم الشهير إلى علامة تجارية عالمية مرجحًا افتتاح فرع له في الإمارات بحلول 2020.

وأعلنت شركة شهال خان وايت سيتي فنتشرز ومقرها دبي الأحد عن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، بالاشتراك مع شركة كمران حكيم في الولايات المتحدة.

وقال خان “إن فندق بلازا مميز للغاية لكنه لم يسبق أن تحوّل إلى علامة تجارية عالمية”.

وظهر الفندق التاريخي في عدة أفلام بينها فيلم “هوم الون 2” الشهير الذي ظهر مالكه آنذاك، وهو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في إحدى اللقطات في البهو.

والفندق كان ضمن الاستثمارات التي تملك شركة المملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة مسيطرة فيه.

وأكد خان أنه تم بالفعل التوقيع على الصفقة موضحًا أن الملكية ستنتقل رسميًا بتاريخ الـ 25 من حزيران/يونيو.

وقال “أبحث عن مكان – ربما الصين أو حتى في أوروبا – لكنني أعتقد أنه سيكون من الجيد إقامة الفندق الوحيد الآخر، تحت علامة بلازا التجارية في أبوظبي أو دبي”.

وأضاف “لدي الكثير من الأعمال التجارية في باكستان ولذا فإن موقع دبي مركزي بالنسبة لي، لربما أكثر من لندن”.

وأكد خان أنه يخطط للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع للبحث في إمكانية ذلك/ قائلًا “أخطط لافتتاح بلازا في الإمارات بحلول العام 2020”.

وتُعرف الإمارات باجتذابها لأبرز العلامات التجارية في العالم على غرار متحف اللوفر أبوظبي الذي تم افتتاحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وباتت دبي مركزًا رئيسًا للشحن والترانزيت؛ إذ صنّف مطارها الدولي على أنه الأكثر اشغالًا في العالم طبقًا لعدد المسافرين الدوليين في 2017 للعام الرابع على التوالي مع مرور 88.2 مليون مسافر عبره.