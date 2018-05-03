بالصور.. تعرف على أفضل وجهات السفر غير المعروفة

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائمة بأفضل الوجهات الصاعدة في جميع أنحاء العالم، والتي تعد غير معروفة مقارنة بالأماكن الشهيرة والتي يفضلها السياح.

الأرجنتين

ومن أهم هذه الوجهات: الأرجنتين التي أصبحت تتميز بالمدن المزدهرة ولديها العديد من القواسم المشتركة مع شيلي كواحدة من الوجهات المحببة للكثيرين.

سول

كما اعتبرت مدينة سول بكوريا الجنوبية، بديلًا لطوكيو التي تعتبر مدينة آسيوية كبرى ذات تكنولوجيا عالية، وأضواء مبهرجة، وحياة ليلية وافرة.

ويبلغ متوسط سعر فندق 3 نجوم 157 دولارًا في طوكيو لليلة، مقابل 90 دولارًا فقط في سول، لذا ستعتبر سول خيارًا مفضلًا لمحبي التوفير والأزياء والاستجمام في جو هادئ.

منغوليا

غالبًا ما يتم تجاهل منغوليا لأن الناس يميلون إلى زيارة البلدان المجاورة مثل: روسيا والصين، وتعتبر منغوليا واحدة من أقل دول العالم كثافة سكانية، ولدى المسافر فرص مذهلة مثل المغامرة في البرية مع ركوب الخيل وزيارة القرى والمعابد البوذية.

أوزبكستان

أوزبكستان بلد آخر يجب أن يكون على رادار الوجهات السياحية بفضل حقيقة أنها تحتوي على بعض من أكثر المدن القديمة والمثيرة للاهتمام في العالم ولديها أربعة من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

بلغراد

تستحق بلغراد الزيارة في حد ذاتها، حيث توجد البارات والمطاعم والنوادي الليلية على متن مراكب عائمة تسمى بلافز.

هلسنكي

تمثل هلسنكي، عاصمة فنلندا، قلب الفن والثقافة والتكنولوجيا في البلاد، هلسنكي لديها بنية سكانديكية ساحرة مع لمسة من الطابع العملي السوفيتي.

وتعتبر الحياة الليلية، شيئًا أسطوريًا خاصة في منتصف الصيف، وهناك أيضًا متنزهات وأكثر من 300 جزيرة في البحر.