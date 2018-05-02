الخطوط الفرنسية تقلص رحلاتها إلى إيران

قالت متحدثة باسم الخطوط الفرنسية إن الشركة قررت تقليص الرحلات التي تسيرها وحدتها “جوون” بين باريس وطهران، بحيث تقتصر على موسم الصيف فقط نظرًا لضعف الجدوى الاقتصادية للخدمة على مدى عامين.

وقالت المتحدثة، “قررت اير فرانس تعديل برنامجها ليتماشى على نحو أفضل مع الطلب.” وأضافت أن “القرار سيسري اعتبارًا من 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

خطوة “اير فرانس” تأتي في ظل ضبابية عالمية، بشأن ما إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي الموقع العام 2015 مع إيران.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي؛ لطمأنة القوى العالمية بأن هذا البرنامج لن يستخدم لتطوير أسلحة.

في المقابل جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في كانون الثاني/يناير 2016.

وقالت “اير فرانس” إنها “ستتولى مسؤولية إعادة حجز رحلات طيران للعملاء المتضررين من القرار”.

ويأتي قرار “اير فرانس” في أعقاب قرار مماثل اتخذته شركة الاتحاد للطيران في كانون الأول/ديسمبر، التي قالت أيضا إنها ستلغي رحلات إلى إيران وأوغندا.