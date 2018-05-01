رئيس وزراء باكستان يفتتح مطارًا جديدًا في إسلام أباد

افتتح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الثلاثاء مطارًا جديدًا طال انتظاره في العاصمة إسلام أباد، ليحل محل مطار بنظير بوتو المزدحم والذي غالبًا ما ينتقده المسافرون.

ولوّح طيار من شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بعلم باكستان من نافذة قمرة القيادة بعدما هبطت أول رحلة تجارية للناقلة في مطار إسلام أباد الدولي الجديد.

ويبشر المطار الجديد الذي يتخذ شكل حرف “‭Y‬” بوضع نهاية للازدحام الذي أحبط المسافرين جوًّا في الماضي.

وقال عباسي “يعكس هذا المطار بحق ما حدث في باكستان خلال السنوات الخمس الماضية”.

وكان حزب عباسي الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف، يتطلع لفتح المطار الجديد قبل الانتخابات العامة المزمعة في يوليو تموز، في الوقت الذي يروج فيه لمشروعات باهظة التكلفة في البنية التحتية باعتبارها علامة على التقدم الاقتصادي في البلد الذي يقطنه 208 ملايين نسمة.

وتنفق حكومة عباسي مليارات الدولارات على تحديث البنية التحتية للنقل في باكستان وإنهاء انقطاعات الطاقة، من خلال طرق سريعة ممهدة حديثًا وسدود ومحطات كهرباء في أرجاء البلاد.

وقال عباسي، الذي يحمل إجازة طيار والمؤسس لشركة طيران اقتصادي باكستانية، إن العمل في مطارات جديدة بمدن ملتان وفيصل أباد وكويتا وبيشاور بلغ مراحله النهائية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار إسلام أباد الجديد 15 مليون مسافر سنويًا ولديه مجال لمزيد من التوسع. وجرى اقتراح المطار للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي، واستغرق العمل فيه ما يزيد على عشر سنوات.