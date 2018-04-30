مصر: لا يمكن تأمين المقاصد السياحية بنسبة 100% (فيديو)

أكد وزير الخارجية في مصر، اليوم الإثنين، أن أحدًا لا يمكنه ضمان الأمن بنسبة 100%، متعهدًا ببذل جهود كبيرة، من أجل تأمين المقاصد السياحية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني.

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، في البداية إن “مصر تتعهد بتوفير الجهود 100% للزائرين من الدول المختلفة وبينهم الأوكرانيون”، إلا أنه استدرك: “لا أحد يستطيع ضمان الأمن بنسبة 100%”، مشيرًا إلى أن دولًا غربية شهدت هجمات.

وأضاف شكري أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الأمن للمقاصد السياحية، مشددًا على أن جهود الجيش والشرطة ستظل مستمرة لجعلها آمنة من الاستهداف ومفتوحة لاستقبال السائحين.

وأوضح شكري أن أعداد السائحين الأوكرانيين طبقًا لبعض الإحصاءات، وصلت إلى ما يقرب من 800 ألف سائح عام 2017، هذا وتوقع وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، ارتفاع عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة إلى مليون سائح.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقُدر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي عام 2017، كما تحتل مصر المرتبة الأولى في قائمة شركاء أوكرانيا التجاريين داخل القارة الأفريقية

وأسرعت مصر مؤخرًا في تعزيز إجراءات التأمين بالمطارات والمناطق السياحية، لتلافي التأثر الشديد للسياحة الوافدة إلى البلاد، التي تعاني منذ سقوط طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وشهدت مدينة الغردقة المصرية (شمال شرق) في 14 يوليو الماضي حادثة طعن تعرضت لها 6سائحات من جنسيات مختلفة، أسفرت عن وفاة سائحتين في المدينة وإصابة 4 أخريات.