“تطوير مصر” تسعى لتحقيق إيرادات بـ32 مليار جنيه من مشروع سياحي بالقاهرة

قال العضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية، إن شركته تتوقع جني إيرادات قيمتها بين 30 و32 مليار جنيه (1.7-1.8 مليار دولار) من مشروع عقاري سياحي بالعين السخنة شرقي القاهرة.

وذكر أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على هامش زيارة للصحفيين بمقر مشروع “المونت جلالة – السخنة” أن الشركة تستثمر ما بين 16 و17 مليار جنيه في المشروع الذي يجري تنفيذه على مرحلتين بمنطقة جبل الجلالة.

وأضاف، أن شركته تستهدف إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية وفندقية في المشروع الذي ستبدأ عمليات تسليم الوحدات فيه خلال كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتأسست شركة تطوير مصر في 2014 برأسمال مصرح به نحو 1.7 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع نحو 275 مليون جنيه. ومن بين مؤسسي الشركة، مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام.

وقال شلبي، إن مشروع الشركة السياحي في العين السخنة يقام على مساحة أرض قدرها 2.2 مليون متر مربع، بتكلفة 1.5 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، “ويضم وحدات سكنية وفندقية وفيلات وفنادق ومناطق ترفيهية”.

ويبلغ ارتفاع جبل الجلالة المقام عليه المشروع 1200 متر.

وتعمل “تطوير مصر” على الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع “المونت جلالة-السخنة” في كانون الأول/ديسمبر 2022.