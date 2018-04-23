مطار جازان الجديد بالسعودية.. تحفة معمارية فريدة

يترقب السعوديون خلال الأشهر المقبلة البدء بأعمال “مطار جازان” الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه بعد شهر رمضان، وسيكون تحفة معمارية فريدة، حسب ما ظهر مؤخرًا.

وقال الصحفي سالم آل سحمان إن المطار سيتم تنفيذه من جانب شركة إسبانية في المدينة الاقتصادية في محافظة “بيش” بمنطقة جازان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع تظهر تصميمًا للمطار الجديد ومرافقه وخدماته، وما سيكون عليه شكله النهائي.

ويتمتع المطار بمساحة واسعة تسمح بالتوسع المستقبلي للمشروع؛ حيث يقع على بعد 30 كم شمال جازان.

وقد روعي في مشروع التصاميم أن تعكس الصالة الرئيسية للمطار الطبيعة البحرية للمنطقة؛ من خلال رسم الخطوط والتشكيلات المستوحاة من الحياة البحرية في المنطقة؛ بما يعكس أهمية موقعه المطل مباشرة على البحر الأحمر.