السياحة المصرية: القطاع تعافى وسنطلق تسهيلات للسياح العرب

أعلنت وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ازدياد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 30%، خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني عودة الثقة في المقصد السياحي المصري، وتزايد شعور السائحين بمناخ الأمن والأمان الذي تشهده البلاد.

وقالت المشاط، في مؤتمر صحفي بالجناح بمدينة دبي اليوم الإثنين، إن “الإعلام الإماراتي والدولي أكد تعافي السياحة المصرية”، مشيرة إلى “أهمية السياحة العربية التي تمثل 30% من حركة السياحة الوافدة لمصر”.

ولفتت إلى أن “دول الخليج لا تزال تتصدر السياحة العربية لمصر، حيث تأتي السعودية في مقدمة هذه الدول”، كاشفة عن أنها ستلتقي بوزيرة السعادة ووزير الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، بهدف الاستفادة من التجربة لإدخال السعادة على السائحين، وتيسير التواصل معهم من خلال وسائل “السوشيال ميديا”.

وأوضحت المشاط بأن الوزارة تعكف على إعداد برنامج جديد لتحفيز الطيران إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة الطيران، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية السياحية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج بعد الانتهاء من إعداده ليكون قابلًا للتنفيذ.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى وجود تنسيق وتناغم بين الوزارات ذات الصلة بصناعة السياحة، وهي الطيران والآثار والثقافة، مؤكدة حرص تلك المؤسسات على العمل من خلال منظومة موحدة؛ لترويج المقصد السياحي المصري.

واعتبرت المشاط بأن ذلك “التناغم شعر به منظمو الرحلات الذين تأكدوا أن الدولة جادة في تذليل العقبات بما يعطي انطباعًا جيدًا عن مصر بصفة عامة”.

وحول التأشيرة الإلكترونية، قالت وزيرة السياحة إن “هناك إجراءات فنية تتم حاليًا بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الشأن، وسيتم العمل بها بمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات”.

وكشفت عن نية أعضاء منظمة السياحة عقد اجتماع مهم يومي 8 و 9 أيار مايو المقبل، لبحث أوضاع السياحة في العالم، مشيرة إلى أن ذلك “المؤتمر سيمثل رسالة قوية بعودة السياحة إلى مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة”.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة اعتماد مجموعة من التسهيلات الجديدة للتأشيرات السياحية للمواطنين العرب، خاصة القادمين من بلدان الخليج العربي.

وأوضحت المشاط أن مصر وضعت خططًا لزيادة أعداد السائحين القادمين من البلدان العربية بما فيها دول الخليج خلال السنوات المقبلة، حيث تشمل تلك الإجراءات تيسير سبل الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسياح القادمين من دول مجلس التعاون العربي.

وتشمل الإجراءات تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول من قبل المجموعات السياحية القادمة من دول المغرب العربي.

وأعلنت الوزير المصرية اعتماد بلادها أنماطًا سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة؛ لجذب السياح العرب من بينها إقامة حفلات الزفاف في المناطق السياحية، إلى جانب تنويع المنتجات السياحية لجذب العرب مثل السياحة الرياضية وسياحة المغامرات.

وصعدت السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، بنسبة 52.4 %، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الماضي.

وسارعت مصر في زيادة إجراءات التأمين بالمطارات والمناطق السياحية؛ لتلافي التأثر الشديد للسياحة الوافدة لمصر، منذ تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية أكتوبر 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها.