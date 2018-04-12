“مصر للطيران” تطور أنظمة الترفيه على متن 6 طائرات بوينغ

أعلنت شركة “مصر للطيران“، اليوم الخميس، تطوير برامج وأنظمة الترفيه والاتصالات اللاسلكية عبر رحلاتها على متن 6 طائرات حديثة تعاقدت عليها مؤخرًا مع شركة “بوينغ”.

ووقعت “مصر للطيران” اتفاقية تعاون مع شركة “باناسونيك أفيونكس” لإلكترونيات الطيران؛ من أجل توفير أحدث تقنية من برامج الترفيه وأنظمة الاتصالات اللاسلكية على متن 6 طائرات من طراز بوينغ دريملاينر 787-900.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الجديدة هدفها طرح أجود المنتجات والخدمات؛ لإضفاء بعد جديد على تجربة السفر عبر رحلاتها الجوية، مشيرةً إلى أنها ستوفر أفضل أنظمة للترفيه والاتصالات المتطورة.

وبحسب الاتفاقية، فإن نظام “باناسونيك eX3″، سيوفر باقات ترفيهية متنوعة تعرض عبر شاشات عالية الجودة وسماعات عازلة للصوت تعمل بنظام اللمس، إلى جانب تزويد المقاعد بمنافذ للطاقة.

وتحتوي المقاعد بدرجة رجال الأعمال على شاشات عرض تلفزيونية تعمل باللمس متوفر بها سماعات عازلة للضوضاء، بالإضافة إلى إتاحة الاستمتاع بخدمات اتصالات الهاتف المحمول والوصول للإنترنت اللاسلكي بكامل خدماته على متن الطائرة.