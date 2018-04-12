بعد توقف 30 شهرًا.. وصول أول رحلة طيران روسية إلى القاهرة

وصلت أول رحلة طيران روسية إلى القاهرة، فجر الخميس، بعد توقف لحركة الطيران بين موسكو والقاهرة دام 30 شهرًا.

والطائرة التي هبطت في مطار القاهرة الدولي، من طراز “إير باص 320” وتحمل على متنها 160 راكبًا روسيًا.

ويأتي ذلك بعد قرار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.

ومن المقرر أن تسيّر شركة “إيرو فلوت” 3 رحلات إلى موسكو خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وكان محيط مبنى الركاب 2 بالمطار، شهد إجراءات تأمينية مشددة بمحيط صالات المبنى بجانب رفع سلطات التأمين حالة الطوارئ استعدادًا لوصول الرحلة الروسية، عن طريق زيادة طواقم التأمين بمحيط صالات الوصول والسفر.

وكان وفد من وزارة النقل الروسية تفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي الثلاثاء الماضي .