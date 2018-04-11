تأهب لدى شركات الطيران بعد تحذيرها من هجوم أمريكي فوق الأجواء السورية

تقاربت ردود فعل شركات الطيران بعد تحذير أطلقته المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية “يوروكونترول”، لشركات الطيران، حول ضربات جوية وصاروخية محتملة على سوريا خلال 72 ساعة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال متحدث باسم شركة طيران الاتحاد الإماراتية: إن “خدمات الشركة لكل الوجهات قائمة بشكل اعتيادي”، مضيفًا: “نواصل مواظبتنا على درجات عالية من الرقابة عبر شبكتنا، بالأخص في مناطق الخطورة الأساسية، وبدعم من كل من التقييم الداخلي والتأكيد الموضوعي من وكالات الاستخبارات الخارجية”.

أما شركة طيران الإمارات فذكرت: “نواصل مراجعة رحلاتنا مع المتطلبات القانونية والتشغيلية والأمنية، وسنعمل على إضافة التعديلات وفق الحاجة إليها”، مشيرة إلى أنها “لن تخاطر أبدًا بسلامة زبائنها وطواقمها”.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية أنها تراقب الوضع عن قرب، خطط رحلاتنا تختلف تكرارًا بناءً على عدد من العوامل، لكن أولويتنا القصوى والأهم تتمثل دائمًا بسلامة زبائننا وطواقمنا”.

وذكر المكتب الإعلامي لخطوط “فيرجن” الجوية البريطانية أن الشركة لا تحلّق فوق المناطق المذكورة بالتحذير، وبالتالي عملياتها لن تتأثر.

وجاء التحذير بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي بشن هجوم ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ بسبب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما قبل أيام.