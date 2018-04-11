الاتحاد للطيران الإماراتية تلغي مزيدًا من الرحلات

كشفت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن أنها ستوقف رحلاتها إلى أدنبره في اسكتلندا وبيرث في أستراليا اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول لتصبح تلك الوجهات هي الأحدث التي تلغيها الشركة الخليجية مع استمرارها في مراجعة إستراتيجية أعمالها.

وتخوض شركة الطيران الكبرى مراجعة شاملة وألغت خطوطًا لوجهات أخرى بالفعل مع سعيها للعودة إلى الربحية.

وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة ستوقف رحلاتها إلى كل من أدنبره وبيرث في إطار سلسلة من التعديلات التي تجريها على شبكتها في عام 2018 بهدف تحسين نظام الربحية.

ودشنت الاتحاد المملوكة للدولة مراجعة إستراتيجيتها في عام 2016، السنة المالية التي منيت فيها بخسارة قدرها 1.87 مليار دولار وألقت بجزء كبير من المسؤولية فيها على انخفاض قيمة الطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوروبية تعاني من مشكلات.

ولم يجر الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل بشأن المراجعة.

وما زالت الشركة الخليجية تسير رحلات إلى لندن وهيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة وسيدني وبرزبين وملبورن في أستراليا.

وكانت الاتحاد، إلى جانب طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، والذين يشكلون سويًا أكبر ثلاث شركات طيران في الشرق الأوسط، تعتمد على مد شبكة عالمية متنوعة لنقل ملايين الركاب سنويًا.