بعد جدل واسع .. مصر للطيران ترد على اتهامات بتجاوزات في معايير الضيافة

نفت شركة مصر للطيران يوم الثلاثاء ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بخصوص قيام إحدى المضيفات بإعادة أكواب عصير إلى عبوتها مرة أخرى لإعطائها للركاب، موضحة أن ذلك التصرف بعيد كل البعد عن نهج الشركة، وقالت إن هذه الادّعاءات غير صحيحة.

وكانت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمُضيفة وهي تعيد أكواب عصير إلى عبوتها قد أثارت انتقادات لاذعة من قِبل رواد الإنترنت، ظنًا منهم أن الشركة تُخلُّ بمعايير الضيافة، ومن ثم بالمعايير الدولية المتَّبعة على الطائرات.

وأوضحت الشركة في ردها على الصورة المنتشرة أنها لاحظت تكرار أعطال بمكونات دورة التكييف بطائرات شركة “إكسبريس”، وبعد المتابعة والمراسلات مع الشركات المصنعة لتلك الأجزاء أفادت أن سبب ذلك هو التخلص من مخلفات المشروبات، مثل “القهوة، والعصائر، والمياه الغازية” في حوض الـ forward galley للطائرات.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه تم التنبيه بتلافي هذا الأمر لتجميع النفايات ثم القيام بإلقائها في الـ AFT Galley، وذلك ما قامت به المضيفة لضمان عدم تسرب أي مواد سائلة بما يؤدي لحدوث الأعطال المذكورة مرة أخرى، وتمهيدًا لإلقائها في الـ AFT Gallery ، مكان المخلفات النهائي، وليس كما أثار البعض أنه توفير للنفقات.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلة على متن هذه الطائرة كانت الأخيرة وفقًا لجدول تشغيل ذلك اليوم، ولن يتم تموينها لرحلة أخرى، كما أن تكلفة تموين الطائرات بالعصائر، ليست من المواد مرتفعة التكلفة مقارنة بعناصر ومكونات التشغيل الأخرى.

وأعربت مصر للطيران عن بالغ سعادتها، بتلقي أي ملاحظات لأن الهدف هو تقديم أفضل خدمة كما جاء في البيان.