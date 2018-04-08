الخطوط الفلبينية توقف منتصف مايو رحلاتها من وإلى الكويت

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفلبينية عزمها إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى الكويت اعتباراً من 16 مايو المقبل.

ووفق ما نقلت صحيفة “الراي”، أفادت شركة الخطوط الجوية الفلبينية بأنها قامت – خلال الفترة التي تلت دعوة الرئيس رودريغو دوتيرتي العمالة الفلبينية بالعودة – بإعادة ما يقارب 900 فلبيني بلا مقابل، في إطار الاستجابة لأوامر الرئيس لمساعدة العمالة في الخارج.

وأوضحت أنه “مع اكتمال جهود إعادة الفلبينيين، فإن تباطؤ وتيرة سفر العمالة إلى الكويت يصعّب من وتيرة تحمّل العمليات الاعتيادية اقتصادياً، ولذلك فهناك حاجة إلى تعليق هذه الرحلات إلى الكويت إلى أن تتحسن ظروف السوق”.

ولفتت الخطوط الفيلبينية إلى أنها ستستمر بخدمة الكويت عبر الرحلات المتوجهة إلى: دبي، وأبوظبي، والدوحة، والرياض، وجدة، والدمام عبر شركات طيران ثانية.