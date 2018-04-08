تقرير: معرض “إكسبو 2020” في دبي سيخلق نحو 300 ألف فرصة عمل 

المصدر: أ ف ب

توقع تقرير صادر عن شبكة “بي ان سي” اليوم الأحد، أن يخلق معرض “إكسبو” الذي تعتزم دبي استضافته في شهر أكتوبر 2020، نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة، وأن يعزز كذلك سوق العقارات في الإمارة الخليجية.

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير، على القطاع العقاري والسياحة والتجارة، كما تنفق الإمارة الخليجية عشرات مليارات الدولارات على البنى التحتية والنقل ومشاريع الضيافة من أجل “اكسبو 2020”.

وأوضح التقرير، أن قيمة المشاريع بلغت 42.5 مليار دولار، منها 17.4 مليار دولار تم استثمارها في البنى التحتية والنقل، بينما تم تخصيص 13.2 مليار للاسكان و11 مليار دولار للفنادق والمتنزهات الترفيهية.

وتتضمن هذه المشاريع توسيع بقيمة 8 مليارات دولار، لمطار آل مكتوم الدولي الواقع في طرف المدينة الجنوبي. ومن المتوقع أن يعزز هذا المطار، حركة الطيران في الإمارة الخليجية جنباً إلى جنب مع مطار دبي الدولي.

ومطار دبي الدولي كان أكثر المطارات ازدحامًا للعام الرابع على التوالي مع أكثر من 88 مليون مسافر في عام 2017.

وعند اكتماله، ستكون الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي 160 مليون مسافر سنويًا.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن أحد أهم المشاريع الجارية حاليًا هو توسعة مترو دبي بقيمة 2.9 مليار دولار.

وسيصل الخط الجديد أيضًا إلى مشروعين جديدين، هما قرى مدينة دبي الجنوب ومدينة دبي للمعارض، وكلاهما قيد العمل.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميًا مع افتتاحه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، سيكون نصفهم من الخارج، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.