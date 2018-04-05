مصر تسعى لجذب مزيد من السياح

قالت وزيرة السياحة المصرية، اليوم الخميس، إن مصر ستركز على جذب المزيد من السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية في الفترة المقبلة من خلال الحملات الترويجية.

وأضافت الوزيرة رانيا المشاط، التي عُينت في يناير/ كانون الثاني، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن نسبة السائحين الوافدين لمصر من تلك الأسواق ضئيلة، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الأرقام المستهدفة للسائحين الوافدين إلى مصر.

وقالت: إن “وزارتها تسعى إلى إعادة هيكلة الفنادق التي لم تضخ أي استثمارات في بنيتها التحتية منذ 2011، وذلك في ظل توقعاتها بتحسن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة”.

وأوضحت أن قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطرابات السياسية عقب ثورة يناير 2011.

ويوجد في مصر حوالي 250 ألف غرفة فندقية.

وأضافت الوزيرة المصرية، أنها ستعمل على إعادة تنشيط صندوق الاستثمار “بابيرس” الذي يهدف إلى مساعدة الشركات والفنادق السياحية التي تواجه صعوبات، وذلك عبر جذب رؤوس أموال أجنبية للصندوق.

وكانت مصر أطلقت الصندوق في 2014؛ بهدف الاستثمار في الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها وتأسيس شركات سياحة جديدة، وكان من المخطط أن يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار، لكنه لم يتجاوز الـ 50 مليون جنيه حاليًا.

وقالت المشاط، إن الوزارة ستوقع في الشهر الجاري، بروتوكول تعاون مع شركة هواوي للقيام بدعاية سياحية لمصر في الصين من خلال الهواتف المحمولة.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وأسفر عن مقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة الخميس المقبل 12 أبريل/ نيسان.