روسيا تباشر بيع رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية

باشرت كبرى شركات السياحة الروسية بيع تذاكر رحلات سياحية إلى مصر، وذلك بعد تحديد موعد استئناف حركة الطيران بين موسكو والقاهرة، عقب توقف دام أكثر من سنتين.

وقال متحدث باسم شركة ” تايز تور” “Taez Tour”، إحدى كبريات شركات السياحة الروسية، اليوم الجمعة: “بدأنا بيع الرحلات السياحية إلى مصر على رحلات مباشرة إلى القاهرة، عبر خطوط شركة الطيران الروسية آيروفلوت”.

وذكر الموقع الرسمي لهذه الشركة أن كلفة الرحلة السياحية لشخصين من موسكو إلى منتجع الغردقة على البحر الأحمر لـ7 ليالٍ متضمنة الإقامة في فندق 3 نجوم، تبلغ 1261 دولارًا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركتا “آيروفلوت” و”مصر للطيران”، الأسبوع الجاري، استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في 12 أبريل المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.