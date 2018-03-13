“أيروفلوت” تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة  

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية “أيروفلوت”، الثلاثاء، أن الشركة تتجه لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى القاهرة، اعتبارًا من 11 نيسان/أبريل المقبل.

وذكر بيان الشركة الرئيسة في البلاد أن “أيروفلوت ستستأنف الرحلات المباشرة موسكو – القاهرة – موسكو.. وستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعيًا على متن طائرات إيرباص 320 من مبنى (إف) بمطار (شيريميتييفو) في العاصمة موسكو”.

وكان مطار “دوموديدوفو” في موسكو، وضع في جدول الحركة الجوية، بدء رحلات “مصر للطيران” بين موسكو والقاهرة اعتبارًا من يوم 18 آذار/مارس المقبل.

وبحسب المعطيات الموجودة على موقع مطار “دوموديدوفو”، فإن الرحلات بين العاصمتين ستكون ثلاث مرات في الأسبوع.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع وزير الطيران المدني، شريف فتحي، ووزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، اتفاقية تعاون بشأن أمن الطيران المدني تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين البلدين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر مطلع (لم تسمّه)، الثلاثاء، قوله إن “مصر وافقت على وجود خبراء أمن روس في مطار القاهرة، لتأمين الرحلات الجوية إلى موسكو”.

وأوضح المصدر أن مصر “وافقت على الوجود الدائم لخبراء شركة الأمن الروسية في مطار القاهرة، لتأمين الرحلات المتوجهة من القاهرة إلى روسيا”.

وتابع: “لقد تم التوصل لاتفاق على وجود شركة أمن روسية لتأمين الرحلات الروسية من مطار القاهرة“.

وأوقفت موسكو، الرحلات الجوية بينها وبين القاهرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2015 على خلفية سقوط طائرة تقل سياحًا روسيين فوق شبه جزيرة سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها.