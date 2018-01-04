مرسوم رئاسي يعيد الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا ينص على عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، والتي كانت قد توقفت؛ على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف طائرة روسية شمال سيناء.

ونشرت وثيقة على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي، تفيد بتوقيع بوتين للقرار الجديد، الذي سيسمح بعودة السياحة الروسية إلى مصر، بعد توقف استمر لنحو عامين.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة “كوغاليم أفيا”، وهي من طراز “إيرباص A – 321″، في نوفمبر تشرين الثاني، من العام 2015، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مدينة شرم الشيخ الساحلية، في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وكانت الطائرة تقل 217 راكبًا، بينهم 25 طفلًا، بحسب سلطات النقل الروسية. كما كان على متن الطائرة طاقم مكون من سبعة أفراد.