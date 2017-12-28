بعد نجاحها في جذب السياح.. مصر تمدد مبادرة دعم السياحة حتى نهاية 2018‎

قرّر البنك المركزي المصري تمديد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، التي أطلقها في 23 فبراير/شباط 2016؛ لتشجيع القطاع الحيوي في البلاد، إلى نهاية 2018.

وأرجع المركزي المصري في بيان صادر اليوم الخميس تمديد المبادرة “لما يمثّله قطاع السياحة من أهمية وباعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الأجنبي”.

وقال “إنه بموجب تمديد فترة سريان المبادرة يتم قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات”.

وأكد البيان أن المحددات الواردة بالمبادرة استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وشهدت السياحة تعافيًا متزايدًا على مدار الأشهر العشرة الأولى من 2017؛ إذ صعدت السياحة الأجنبية في مصر بنسبة 54.57%، على أساس سنوي.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر في الفترة من شهر يناير/كانون الثاني ولغاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من العام الجاري، نحو 6.720 ملايين سائح، مقابل 4.347 ملايين سائح عن نفس الفترة من 2016، وفقًا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وقفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 195 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 5.9 مليارات دولار مقابل ملياري دولار عن الفترة ذاتها من 2016.