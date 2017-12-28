أوكرانيا تشرّع الاثنين أبوابها أمام الإماراتيين دون تأشيرة

تبدأ أوكرانيا اعتبارًا من الاثنين المقبل تطبيق مذكرة تفاهم وقعت عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تسمح بدخول الإماراتيين إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الأربعاء، أن “مواطني دولة الإمارات سيصبح بإمكانهم السفر إلى أوكرانيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارًا من 31 الشهر الجاري”.

وقال السفير أحمد سعيد إلهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن “حملة جوازات السفر العادية يمكنهم دخول أراضي جمهورية أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء فيها مدة أقصاها 30 يومًا في كل زيارة، أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فإنه يمكنهم البقاء في الأراضي الأوكرانية مدة 90 يومًا”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فإن هذا القرار يأتي تطبيقًا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومتي الإمارات وأوكرانيا في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار الظاهري إلى أن هذه المبادرة من الحكومة الأوكرانية “تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تحتلها الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة”.

ولفت إلى أن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطًا كبيرًا في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي”.