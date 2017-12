أعلنت شركة “طيران الإمارات“، تعليق رحلاتها الجوية من تونس وإليها، بناءً على تعليمات السلطات التونسية، وفق بيان مقتضب صدر صباح الاثنين عن الشركة المملوكة لحكومة دبي.

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت، مساء الأحد في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك”، تعليق رحلات “طيران الإمارات” من وإلى تونس، على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات.

وتابعت الشركة الإماراتية في بيانها، أن القرار يسري ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر.

ومنعت “طيران الإمارات”، الجمعة الماضية، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أنه تمت مقابلة سفير الإمارات لدى تونس، في مقر الوزارة، للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن هذا القرار كان “ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة عبر الخطوط الإماراتية”.

بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء الأحد، إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة “طيران الإمارات” سببه “معلومة أمنية”.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.

وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات، جدلاً واسعاً في تونس، انتقل من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية.

وأصدرت منظمات حقوقية تونسية مساء السبت الماضي، بيانًا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها “تمييزًا وعنصرية” معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق المرأة في تونس.

