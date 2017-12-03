السيسي يطلق “التأشيرة الإلكترونية” في مصر

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برنامج التأشيرة الإلكترونية السياحية في مصر لـ43 دولة على مستوى العالم.

وقال السيسي خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن “برنامج التأشيرة الإلكترونية يعد مرحلة أولى من المشروع القومي المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”.

وأضاف أن “المشروع يوفر الأدوات والآليات للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بالكفاءة والجودة والسرعة المطلوبة في إطار العمل على تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين”.

وعن عرض أول هاتف صنع في مصر، أكد السيسي أن “هذا الهاتف تمّ إنتاجه بمواصفات وجودة عالمية”، داعيًا إلى “استكمال مشروع نشر المناطق التكنولوجية في مختلف ربوع مصر في أسرع وقت ممكن بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة”.