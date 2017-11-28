مصر تحتفل بمرور 115 عامًا على إنشاء المتحف المصري (فيديو)

احتفلت مصر بمرور 115 عامًا على إنشاء المتحف المصري بالقاهرة بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأوروبية.

وتم خلال الحفل عرض 352 قطعة أثرية أعادها حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي إلى القاهرة، وعرض 86 قطعة تم استخدامها في بناء المتحف.

ومن جانبه قال وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني إن هناك اكتشافًا أثريًا مهمًا بمحافظة الأقصر جنوب مصر في التاسع من ديسمبر المقبل وهو عبارة عن مقبرتين أثريتين لإحدى الأسر الفرعونية إحداهما تحتوي سورًا ذهبيًا وتضم كنوزًا أثرية مهمة تكشف المزيد من أسرار التاريخ العظيم للفراعنة.

وكشف الوزير خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة مرور 115 عامًا على إنشائه بحضور شخصيات عامة عن عرض 352 قطعة أثرية تعرض للجمهور لأول مرة بحانب عرض 86 قطعة تم استخدامها في بناء المتحف.

وأوضح العناني أنه سوف يتم إعادة سيناريو العرض المتحفي لأكثر من 18 ألف قطعة في مخازن المتحف المصري ليستمر التنافس والجذب بين المتحف المصري والمتحف الكبير عند الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن المتحف المصري بتاريخه وعظمة القطع الأثرية التي يضمها لن تموت بنقل قطع الفرعون الذهبي منه للمتحف الكبير والتي تصل لـ5500 قطعة تم نقلها للمتحف الكبير.