“إير تشاينا” تعلق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ لأجل غير مسمى

علقت شركة طيران “إير تشاينا” رحلاتها الجوية بين بكين وبيونغ يانغ لأجل غير مسمى؛ بسبب ضعف الإقبال في الوقت الذي تواجه فيه كوريا الشمالية عقوبات متزايدة من الولايات المتحدة؛ بسبب أسلحتها النووية، وبرامجها الصاروخية.

وقال مسؤول في المركز الصحافي للشركة الموجود في بكين، اليوم الأربعاء، إن الرحلات أُوقفت لأن “الإقبال غير قوي”. وامتنع عن التعليق على الموعد الذي قد تُستأنف فيه من جديد.

ويأتي تعليق شركة الطيران الوطنية الصينية الرحلات بعد زيارة قام بها مبعوث صيني كبير إلى المدينة، كما أنه يتزامن مع قرار اتخذته الولايات المتحدة بإعادة كوريا الشمالية إلى قائمة تضم الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن شركة طيران “إير تشاينا” بدأت رحلاتها إلى بيونغ يانغ في 2008، ولكنها كانت تُلغى بين الحين والآخر؛ بسبب مشكلات لم يُكشف النقاب عنها.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت الصين على بذل المزيد من الضغط على كوريا الشمالية؛ لوقف ما تصفه الولايات المتحدة بأنه تحدٍ عدائي لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، إنها تأمل بأن تتمكن كل الأطراف من حل المشكلة في شبه الجزيرة الكورية سلميًا. وقالت أيضًا إنها لا تعلم شيئًا عن وضع “إير تشاينا” مضيفة أن شركات الطيران تتخذ قراراتها بناء على احتياجات السوق.