“تاور باي” تستثمر 800 مليون جنيه في أول مرحلة لمنتجع سياحي ببورسعيد

قال المدير التنفيذي لمجموعة تاور للتطوير العقاري والسياحي، “تاور باي” المصرية، أحمد لاشين، إن مجموعته ستستثمر 800 مليون جنيه (45.2 مليون دولار) في المرحلة الأولى من منتجعها السياحي بمدينة بورسعيد الساحلية.

والمجموعة بصدد إنشاء منتجع سياحي غرب مدينة بورسعيد الساحلية، على مساحة 102 فدان ، يضم فندقًا تديره مجموعة هيلتون العالمية، بجانب وحدات سياحية، ومركز تجاري، ومدرسة دولية.

وأضاف لاشين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ خمسة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع خلال خمس سنوات.

وتأسست المجموعة عام 1985، وتعمل في مجال السياحة والمراكز التجارية، وتمتلك عددًا من الفنادق في مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم.