“فلاي دبي” تطلب شراء 175 طائرة بوينغ مع خيار للحصول على 50 أخرى

قالت شركة فلاي دبي للطيران ،ومقرها دبي، اليوم الأربعاء: إنها طلبت شراء 175 طائرة بوينغ ،من طراز 737 ماكس، بالإضافة إلى خيار للحصول على 50 طائرة أخرى من الطراز ذاته.

وقال رئيس الشركة ،الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، للصحافيين في معرض دبي للطيران، إن القيمة الإجمالية للطلبية تقدر بنحو 27 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالطائرة الجديدة المتوسطة الحجم التي تدرس بوينج تطويرها من عدمه.