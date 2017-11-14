مصر تعلن زيادة أرباح السياحة بنسبة 200% عن العام الماضي

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أن قطاع السياحة حقق خلال الشهور الأولى من عام 2017 نسبة أرباح تقدر بـ200% إذا ما قورنت بالعام الماضي، كما بلغ نمو الشركات الكبرى نحو 30% إلى 40%.

وأوضح عامر اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة تستحق أن تكون مركزًا للاقتصاد العالمي لما لها من مقومات فريدة أولها الموقع المتميز ومن الممكن أن تكون في مستوى سنغافورة.

وجاءت تصريحات عامر متوافقة مع المؤشرات المصرية الأخيرة التي تفيد بتحسن قطاع السياحة بعد عودة الرحلات مع العديد من الدول وزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، وسط أحاديث عن كون ذلك من نتائج منتدى شباب العالم.