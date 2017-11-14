“مصر للطيران” توقع اتفاقية لشراء 12 طائرة من “بومباردييه” الكندية

وقعت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة “بومباردييه” الكندية، المتخصصة بصناعة الطائرات؛ لشراء 12 طائرة من طراز (سي أس 300)، بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية، التي تمت على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2017، خيار شراء القاهرة لـ12 طائرة أخرى مماثلة، بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، إن شراء الطائرات الجديدة جاء بعد دراسة مستفيضة من جانب الشركة، بما يخدم خطتها الاستيراتيجية؛ لتنويع الأسطول.

وأضاف مسلم خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرات الجديدة جاهزة للاستلام.

وكان مسلم صرح الشهر الماضي، بأن الشركة ستتعاقد على شراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية، تتنوع بين: قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

و”بومباردييه”، هي ثالث أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، بعد “إيرباص” و”بوينغ”، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال بكندا.

أما مصر للطيران، فهي شركة الطيران الوطنية المصرية، وتتخذ من مطار القاهرة الدولي مركزاً لعملياتها، حيث تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، وتقدم خدماتها لأكثرمن 80 وجهة حول العالم.