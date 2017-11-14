شاهد رفاهية أجنحة الدرجة الأولى بطيران الإمارات (فيديو إرم)

كشفت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تصميمها الأحدث لأجنحة الدرجة الأولى التي ستتيح مستوىً جديدًا من الرفاهية لفئة الأثرياء ورجال الأعمال.

وأدى حجم الأجنحة الجديدة إلى خفض مقاعد الدرجة الأولى على الطائرة 777 لطيران الإمارات إلى ستة من ثمانية.

وتحتوي كل من الأجنحة الخاصة الستة المغلقة بالكامل على أبواب من الأرض إلى السقف مع إطلالة على النافذة.

هذه الأجنحة الفريدة كشفت عنها الشركة الإماراتية في معرض دبي للطيران 2017، حيث تضم الأجنحة مقاعد تتحول إلى أَسرة منبسطة وشاشة تلفزيون 32 بوصة، وزودت شركة الطيران الطائرات من الخارج بكاميرات عالية الدقة لتمكن الركاب الجالسين في صف المنتصف بالدرجة الأولى من التمتع بما يشبه النافذة.

وتتميز الأجنحة الجديدة بتصميم عصري أنيق مع مقاعد جلدية ناعمة ولوحات تحكم عالية التقنية وإضاءة خاصة.

طيران الإمارات رفضت تشكيك شركات طيران أخرى في جدوى الدرجة الأولى مؤكدة أنه يوجد طلب قوي على الدرجة المتميزة في رحلات وجهات مثل الصين وباريس ولندن.