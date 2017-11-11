الخطوط الجوية اليمنية تعتذر عن تسيير رحلاتها الأحد

اعتذرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، عن استئناف رحلاتها المقررة، الأحد، لعدم حصولها على ترخيص من قبل دول التحالف العربي.

و قالت الشركة في بيان إنها “تعتذر عن تسيير رحلاتها ليوم الأحد بسبب عدم الحصول على التصريح الرسمي من قبل دول التحالف العربي”.

والجمعة، أعلن وزير النقل اليمني، مراد الحالمي، عزم الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، استئناف الرحلات الجوية من مطاري عدن (جنوب) وسيئون (جنوب شرق)، الأحد، بعد توقف لعدة أيام.

وقال الحالمي ، السبت: “قمنا بكافة الترتيبات اللازمة والتواصل مع ركاب رحلات الأحد المقررة إلى القاهرة (مصر) والملكة علياء (الأردن)، إلا أننا لم نتلق إشعارا رسميا من دول التحالف كما جرت العادة، الأمر الذي دفعنا للاعتذار”.

وشهدت أبواب مكاتب شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، السبت، ازدحاما شديدا من الراغبين في السفر والأفراد الذين ألغيت رحلاتهم.