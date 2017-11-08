مصر تتوقع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 7 مليارات دولار في 2017

قالت نائبة وزير السياحة المصري عادلة رجب، اليوم الأربعاء ،إنها تتوقع ارتفاع إيرادات بلادها من قطاع السياحة إلى 7 مليارات دولار نهاية العام الجاري.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 ، وفقًا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتوقعت نائبة الوزير ،في تصريحات لصحيفة الشروق المحلية ، وصول عدد السائحين الوافدين إلى البلاد إلى 7.5 مليون سائح نهاية العام الجاري.

وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورداً رئيسياً للعملة الصعبة.

وتضرر قطاع السياحة في مصر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر تشرين الأول/أكتوبرعام 2015 وقتل جميع من كانوا على متنها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8 % إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3 %.