مجموعة الطيار السعودية تعلق على نبأ اعتقال ناصر الطيار

قالت مجموعة الطيار للسفر السعودية، اليوم الاثنين إن أعمالها مستمرة رغم ورود تقارير إعلامية عن إيقاف أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وذكرت الشركة أن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ناصر بن عقيل الطيار يملك حصصًا مباشرة وغير مباشرة في الشركة بما نسبته إجمالاً 29.72%.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن “الشركة تؤكد استمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها”، لكنها لم تخض في تفاصيل أو تكشف عن سبب ما تردد عن إيقاف عضو مجلس الإدارة.

واعتقلت السلطات السعودية العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في الأيام الأخيرة في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.