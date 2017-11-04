بعد انقطاع 26 عامًا.. هبوط أول طائرة ركاب يونانية في مطار بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية ،السبت، عن استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني اليوناني “اير مديترينيان”، إلى مطار بغداد الدولي بعد سنوات من التوقف.

ولم تسيّر اليونان رحلات جوية إلى العراق ،منذ فرض الحصار الدولي على البلاد عام 1991، عقب غزو العراق لجارته الجنوبية الكويت.

وقال وزير النقل كاظم فنجان، في بيان صدر عنه: “إن مطار بغداد شهد في الساعات الأولى من صباح السبت، هبوط أول طائرة ركاب يونانية”.

وأضاف الحمامي أن “الطائرة تابعة لشركة إير مديتيرنيان، وهي بداية لاستئناف الرحلات من اليونان باتجاه بغداد، وافتتاح الخط بين البلدين، بعد توقيع الاتفاقية الجوية بينهما”.

والثلاثاء الماضي، وقع العراق واليونان مسودة اتفاق ملاحي جديد، تتضمن تسيير رحلات جوية بين البلدين بمعدل 10 رحلات أسبوعيًا، إضافة إلى رحلتين لأغراض نقل البضائع.‎