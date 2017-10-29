افتتاح المبنى الجديد في مطار أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2019‎

قال رئيس مجلس إدارة أبوظبي للمطارات ،اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من 86% من المبنى الجديد في مطار أبوظبي الدولي ،وسيجري افتتاحه في الربع الأخير من عام 2019.

وفي آذار/مارس الماضي، قالت وسائل الإعلام المحلية: “إن افتتاح المبني الجديد، الذي يتكلف 10.8 مليار درهم (2.94 مليار دولار) سيتأخر لعامين ، إلى 2019” ، لكن لم تحدد الربع الذي سيجري فيه ذلك.

وكان مقررًا بادئ الأمر افتتاح المبنى في تموز/يوليو من العام الجاري.

وقال رئيس شركة أبوظبي للمطارات ،عويضة مرشد المرر، “استكلمنا 86 % من أعمال البناء في هذا المشروع ؛رغم التحديات والصعوبات”.

ويقوم بتشييد المبنى كونسورتيوم من تاف إنشاءات التركية ،واتحاد المقاولين ،التي مقرها أثينا ،وأرابتك دبي.

والمطار هو مركز العمليات لشركة الاتحاد للطيران ،التي من المتوقع أن تنتقل للمبنى الجديد.

ويقام المبنى على مساحة 742 ألف متر مربع ،وسيرفع الطاقة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي إلى 45 مليون مسافر سنويًا. واستقبل المطار 24.5 مليون مسافر في عام 2016.