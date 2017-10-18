بالصور.. هبوط أول طائرة سعودية في مطار بغداد منذ 27 عامًا

هبطت أول طائرة سعودية مدنية في مطار بغداد الدولي صباح اليوم الأربعاء، لشركة “ناس” السعودية، بعد توقف للطيران بين البلدين دام 25 عامًا.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران “ناس”، بندر المهنا: “إننا عملنا جاهدين على تشغيل رحلات طيران ناس إلى العراق الشقيق في أسرع وقت”.

كما التقى وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل.

وأعلن الحمامي عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين لتنظيم خدمات النقل الجوي وتقديم الخدمات الأرضية لطائرات المملكة وبالعكس.

و”طيران ناس”، هو ناقل جوي سعودي منخفض التكلفة، ويمتلك أسطولاً من 29 طائرة، تحلق إلى 34 وجهة داخل وخارج السعودية عبر 1100 رحلة أسبوعيًّا.

وتبلغ تكلفة الرحلة من الرياض إلى بغداد مبلغا رمزيا بـ 27 ريالا.

وتوقف الطيران بين العراق والسعودية منذ الغزو العراقي للكويت العام 1990.