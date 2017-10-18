إيرادات مصر من السياحة تقفز 212 % في 9 أشهر

قال مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر ،الأربعاء، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 211.8 % إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3 %.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن “إيرادات السياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار العام الماضي. التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة”.

وتابع “التحسن أيضًا كان نتيجة زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي”.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لإقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردًا رئيسًا للعملة الصعبة.

لكن السياحة تضررت بشدة جراء سنوات الإضطراب السياسي عقب الإنتفاضة الشعبية عام 2011 ،وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قوية عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ،ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر ،بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية العام الجاري إلى ستة مليارات دولار، رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد. لكن بعد وصول إيرادات أول تسعة أشهر إلى نحو 5.3 مليار دولار ،فقد تعيد الحكومة النظر في تقديراتها.

وزار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح في 2010، وهوى هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح في 2016.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016 ،وفقًا لما قاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كانون الثاني/ يناير الماضي.