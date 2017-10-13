من ألذ قهوة إلى أجمل الشواطئ.. تعرّف على أفضل الوجهات السياحية العالمية

جميعنا نحلم بقضاء العطلة المثالية، إلا أن كثرة الوجهات التي تدّعي أنها الأفضل تجعل اتخاذ القرار صعبًا.

ولحسن الحظ، قدم خبراء السفر في “لونلي بلانيت”، خريطة الطريق التي توضح أفضل الوجهات التي تتناسب مع رغباتك.

فبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقدم كتاب جديد بعنوان “كتاب المدن” رحلة عبر أجمل الوجهات الحضرية في العالم.

وسواء أكنت تبحث عن الثقافة، أو مكان تمرح فيه العائلة، أو شرب ألذ فنجان قهوة في العالم، ستجد ما تبحث عنه فيما يلي:

أفضل الوجهات التاريخية.

وفقًا للدليل الجديد، تُعد “تشارلستون” في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، وإسطنبول، وجهتين مثاليتين لهواة التاريخ، فكلاهما تتميزان بتاريخهما الخاص والغني بالثقافات المثيرة.

أفضل وجهات العمارة.

تعتلي برشلونة قائمة المدن المعمارية، ويليها بعد ذلك شيكاغو، وروما، وإسطنبول، ومومباي كوجهات أساسية لزيارة المباني الجميلة.

الأفضل للعائلات.

إذا كنت ستسافر مع الأسرة بأكملها، فشيكاغو يجب أن تكون الأولى على قائمتك، فهي تتميز بالمتاحف المناسبة للأطفال، والكثير من الحدائق ورياضة البيسبول وغيرها من الأشياء التي من شأنها أن تأسر انتباه أطفالك، كما يمكنك زيارة سنغافورة، أو البندقية.

ألذ قهوة.

نظرًا لكونها مهد صناعة القهوة، فمن المنطقي أن تكون أديس أبابا العاصمة الأثيوبية، هي موطن ألذ قهوة على وجه الأرض، ويليها على القائمة مدينة ملبورن الأسترالية وروما.

أفضل الشواطئ.

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأمواج والرمال، توجه إلى عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، التي تشتهر بشواطئها الذهبية، حيث يمكنك زيارة شواطئ “بلات بوم” الخلابة.

كما يحث الكتاب الناس على تجربة أحياء “إيبانيما”، و”كوباكابانا” الشاطئية في ريو دي جانيرو، وبالطبع لا يمكننا نسيان شواطئ ميامي الجذابة.