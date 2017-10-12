بالصور.. نظرة داخل أكبر طائرة خاصة في العالم

كشفت شركة “بومباردير” الكندية لصناعة الطائرات والقطارات، اليوم الخميس، النقاب عن أكبر طائرة خاصة بالعالم يتم تصنيعها حتى الآن من طراز “غلوبل 7000”.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الأثاث الموجود في الطائرة يفوق بفخامته الأثاث الذي يوضع في أفخم شقق المدن، حيث تُظهر صور، نشرتها الصحيفة، الطائرة النفاثة بأربعة أماكن للمعيشة وبلاط فاخر.

وتقول الشركة إنه تم بيع جميع منتجات الشركة من الطائرة العملاقة حتى عام 2021 بسعر 55 مليون جنيه إسترليني للواحدة.

وتتميز الطائرة بمساحة مخصصة للراحة للطاقم بالإضافة إلى المساحات الأربع المنفصلة، بما في ذلك منطقة ترفيهية تتسع لتلفزيون عملاق وأريكة، بالإضافة إلى غرفة للاستحمام.

وتتسع قاعة تناول الطعام لـ 6 أشخاص بشكل مريح.

ويبلغ طول جناحي الطائرة 104 أقدام ويمكنها حمل ما يصل إلى 19 راكبًا في وقت واحد، كما يضم جناح النوم غرفة نوم رئيسة وسريرا ثابتا وحماما للاستحمام، بينما تتميز منطقة الترفيه والتلفزيون بـ “أسرع خدمة إنترنت بين طائرات العالم”.

ويتم حاليا عرض طائرة “غلوبال 7000” على هامش المؤتمر الوطني لرجال الأعمال التابع لجمعية الطيران بولاية نيفادا الأمريكية.