سلطنة عُمان توافق على مضاعفة رحلات الخطوط القطرية لمطار صحار

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العُمانية، على مضاعفة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار صحار (شمال عُمان)، لتصبح 14 رحلة أسبوعيًا.

وتشغل الناقلة القطرية حاليًا 7 رحلات أسبوعيًا بين مطاري صُحار العُماني والدوحة الدولي.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءًا من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل ضمن جدول موسم التشغيل الشتوي.

وفي الثامن من أغسطس/ آب الماضي دشنت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى مطار صحار.

وتأتي تلك الخطط التوسعية للخطوط القطرية كخطوة جديدة منذ بدء المقاطعة التي قامت بها عدة دول عربية.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بسبب سياساتها الخارجية.

على جانب آخر، أصدرت الهيئة العُمانية موافقتها أيضًا على زيادة 8 رحلات أسبوعية لشركة طيران العربية الإماراتية إلى مطار صحار، ليصبح المجموع 16 رحلة أسبوعية اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

والخطوط الجوية القطرية، تعتبر شركة الطيران الوطنية في قطر، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزًا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأستراليا.

وتعتبر “العربية للطيران” أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وتسيّر رحلاتها إلى 130 وجهة من 5 مراكز عمليات رئيسية في الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة)، والمغرب ومصر والأردن.