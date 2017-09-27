“الملكية الأردنية” توضح حقيقة اعتراض طائرتها من المقاتلات الإسرائيلية

نفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اعتراض طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لأي طائرة تابعة لها، كانت قادمة إلى عمّان من الأجواء المصرية، يوم الأربعاء.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأردنية في بيان وصل “إرم نيوز” نسخة منه: إنه “لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن طائرة الملكية الأردنية بهذا الخصوص”.

وكان موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية نقل عن مصادر لم يسمها، يوم الأربعاء، القول: “إن طائرة أردنية تابعة لشركة رويال جوردينيان كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، واقتربت من الأجواء الإسرائيلية”.

وأشارت المصادر إلى أنه “في أعقاب تشخيص الطائرة” من قبل طائرتين إسرائيليتين، وظهور أنها مدنية، تابعت الأخيرة مسارها وأكملت طريقها للأردن، دون توضيح طبيعة هذا التشخيص أو التتبع.

وأوضحت المصادر العبرية أن عطلًا فنيًا كان وراء اقتراب الطائرة من الأجواء الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الطائرتين الإسرائيليتين عادتا إلى قواعدهما بعد التأكد من أن الطائرة الأردنية مدنية.