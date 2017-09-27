كردستان يرفض تسليم المطارات.. وبغداد تطلب وقف الرحلات الدولية

أرسلت هيئة الطيران المدني العراقية إخطارًا لشركات الطيران الأجنبية لإبلاغها بأن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق ستتوقف ،اعتبارًا من الساعة 1500 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة ،على أن يسمح بالرحلات الداخلية فقط.

ويأتي القرار بعد أن قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إنه ينبغي على حكومة إقليم كردستان تسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى بغداد ،وإلا فسيأمر بوقف كل الرحلات الدولية المباشرة من وإلى كردستان اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وفي أول رد من حكومة كردستان ،الساعية للانفصال ،قال مولود مراد وزير النقل في حكومة الإقليم للصحافيين بمدينة أربيل اليوم الأربعاء، إن حكومته ترفض المهلة العراقية لتسليم السيطرة على المطارات الدولية في الإقليم إلى بغداد.

“الشرق الأوسط” اللبنانية تعلق الرحلات من وإلى أربيل

قال محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية إن الشركة ستعلق الرحلات من وإلى مطار أربيل في شمال العراق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن آخر رحلة ستكون في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول إلى أن يتم التوصل لحل لهذه المسألة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الحوت قوله إن الشركة (الناقل الوطني) “ملتزمة بتنفيذ” طلب الحكومة العراقية من شركات الطيران الأجنبية وقف الرحلات إلى إقليم شمال العراق.

وأتم الحوت أن الشركة ستؤمن عودة اللبنانين من أربيل عبر مطارات البصرة وبغداد والنجف وستزيد عدد رحلاتها من تلك المطارات.

مصر للطيران توقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إن الشركة قررت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم كردستان العراق بدءًا من الجمعة بعد تلقيها إخطارًا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات.

وتنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وأربيل.

رحلات الخطوط الجوية التركية والقطرية مستمرة

قالت الخطوط الجوية التركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية بشمال العراق مستمرة، وإنها لم تتلق إخطارًا رسميًا بإغلاق المطارين أمام حركة الطيران الدولية.

وقال أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل عاصمة كردستان العراق ما دام المجال الجوي مفتوحًا.

وأضاف للصحافيين: “عملياتنا جارية وستتواصل طالما أن الأجواء مفتوحة وبإمكاننا نقل ركابنا بأمان”.