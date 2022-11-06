أفضل 5 وجهات شاطئية يجب اكتشافها في 2023

يفضل الكثيرون زيارة الشواطئ للاستجمام والاستمتاع بالهدوء والشمس والسباحة والتنزه أيضًا، لذا لا عجب أن يتزايد البحث عن الوجهات الشاطئية للسفر إليها والاستمتاع بالمشاركة في الرياضات المائية أو الغطس أو الغوص أو السباحة.

ونستعرض في التقرير الآتي قائمة بأفضل الشواطئ في العالم التي يمكن زيارتها في عام 2023 وذلك وفقًا لما أوردته مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية:

شاطئ Grace Bay

يقع شاطئ Grace Bay Beach في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي، ويشتهر بحصوله على العديد من الألقاب والأوسمة، باعتباره الاختيار الأول في العالم كأفضل شاطئ، إذ يتميز هذا الشاطئ بالرمال البيضاء والمياه الهادئة.

تساعد الشعاب المرجانية الموجودة في الشاطئ في الحفاظ على المياه هادئة وآمنة؛ ما يوفر فرصًا للتجديف بالكاياك والتزلج الشراعي والغطس وغيرها من الأنشطة.

بالإضافة لذلك، يعتبر شاطئ Grace Bay موطنًا للعديد من المنتجعات الكبيرة والفاخرة والتي تشتهر بمأكولاتها ذات المستوى العالمي والترفيه والحياة الليلية.