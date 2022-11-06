أفضل 5 وجهات شاطئية يجب اكتشافها في 2023
يفضل الكثيرون زيارة الشواطئ للاستجمام والاستمتاع بالهدوء والشمس والسباحة والتنزه أيضًا، لذا لا عجب أن يتزايد البحث عن الوجهات الشاطئية للسفر إليها والاستمتاع بالمشاركة في الرياضات المائية أو الغطس أو الغوص أو السباحة.
ونستعرض في التقرير الآتي قائمة بأفضل الشواطئ في العالم التي يمكن زيارتها في عام 2023 وذلك وفقًا لما أوردته مجلة "لوكسوري ترافيل" الأسترالية:
شاطئ Grace Bay
يقع شاطئ Grace Bay Beach في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي، ويشتهر بحصوله على العديد من الألقاب والأوسمة، باعتباره الاختيار الأول في العالم كأفضل شاطئ، إذ يتميز هذا الشاطئ بالرمال البيضاء والمياه الهادئة.
تساعد الشعاب المرجانية الموجودة في الشاطئ في الحفاظ على المياه هادئة وآمنة؛ ما يوفر فرصًا للتجديف بالكاياك والتزلج الشراعي والغطس وغيرها من الأنشطة.
بالإضافة لذلك، يعتبر شاطئ Grace Bay موطنًا للعديد من المنتجعات الكبيرة والفاخرة والتي تشتهر بمأكولاتها ذات المستوى العالمي والترفيه والحياة الليلية.
شاطئ فاراديرو
يُعرف شاطئ فاراديرو في كوبا أيضًا باسم "باليا أزول" والشاطئ الأزرق، وهو أحد أكبر المنتجعات في منطقة البحر الكاريبي، وكان تم تصنيف هذا الشاطئ كأحد أفضل الشواطئ في العالم، ويوفر العديد من الأنشطة التي تشمل الرحلات الاستكشافية وصيد الأسماك.
شاطئ بلايا بارايسو
يقع شاطئ بلايا بارايسو في تولوم بالمكسيك، وهو يقع بالقرب من الأطلال الأثرية المذهلة في تولوم، كما يعتبر واحدًا من أفضل الشواطئ في العالم؛ حيث تحيط المياه الزرقاء الصافية به من كل مكان.
ولكن بالمقارنة مع الشواطئ الأخرى في هذه القائمة، فإنه يفتقر إلى الخصوصية والصفاء، ولكنه يمتلك النوادي الشاطئية ومجموعة من الحانات الفاخرة والحياة الليلية النابضة بالحياة والمطاعم والأنشطة الترفيهية الأخرى مثل الرياضات المائية.
كما تشتهر المنطقة بالشواطئ الرملية البيضاء الشاسعة والناعمة، ويوجد مناطق جذب مذهلة أخرى قريبة، مثل منتزه Xel-Ha والعديد من الصروح الصخرية المميزة.
شاطئ كوارتا برايا
يعد شاطئ كوارتا برايا الذي يقع في قرية مورو دي ساو باولو بالبرازيل، أحد أشهر الشواطئ في العالم، ويمتلئ بالمناظر الطبيعية الخلابة وأشجار النخيل والرمال البيضاء.
ويعد كوارتا برايا المكان المثالي لأولئك الذين يحبون الاسترخاء وتناول الطعام، نظرًا لأن المنطقة تمتلك العديد من المطاعم المريحة وذات الأسعار المعقولة.