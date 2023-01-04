بـ8.7 تريليون دولار.. دبي تطلق خطة اقتصادية للعشر سنوات المقبلة
أعلنت إمارة دبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطة اقتصادية للسنوات العشر المقبلة، بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وأن تكون ضمن أفضل 4 مدن اقتصادية بالعالم.
جاء ذلك خلال إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، لأجندة دبي الاقتصادية "دي 33"، والتي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.
وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.
وكتب بن راشد في تغريدة على تويتر "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنويا".
وأضاف: "لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي، وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نموًا في العالم".
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن "عام 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، وهو العام الذي ستكون فيه دبي "المركز الاقتصادي العالمي الأهم".
وتابع "2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية “D33”.. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".