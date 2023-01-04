بـ8.7 تريليون دولار.. دبي تطلق خطة اقتصادية للعشر سنوات المقبلة

وأضاف: "لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي، وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نموًا في العالم".

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن "عام 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، وهو العام الذي ستكون فيه دبي "المركز الاقتصادي العالمي الأهم".