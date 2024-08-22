انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتتراجع عن أعلى مستويات على الإطلاق سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة، وفق رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت جرينتش ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك خبير الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف، إن السوق شهدت تقلبات من مكاسب وخسائر طفيفة في الآونة الأخيرة؛ مما يشير إلى مرحلة من التماسك.

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وأضاف "من محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي ليوليو، تشعر بأن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة... يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة وإلا، فإنه يكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية، وينتهي به الأمر إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد من غير مبرر".

وبعد أن لامس أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر كانون الأول ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة عقب نشر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو تموز، وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وعادة ما تزيد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون الآن ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي تبدأ اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتحدث فيها رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول غدا الجمعة.

وتترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.41 بالمئة إلى 959.76 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.55 دولار.