بقيمة 1.66 تريليون دولار.. بايدن يقر مشروع قانون تمويل الحكومة

ويتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل.

كما يتضمن إسكانا ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى و"الفارين من العنف المنزلي".

وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.