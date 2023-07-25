دراسة ترجّح: 62% من السلع الغذائية في أمريكا صنعها عمال بـ"السخرة"

توصلت دراسة جديدة في الولايات المتحدة إلى وجود احتمالية كبيرة بأن تكون بعض الأطعمة التي تقدم على الموائد الأمريكية، قد تم انتقاؤها، وتحضيرها ومعالجتها من قبل عمال عملوا بـ"السخرة".

ونشرت نتائج الدراسة حول العمل القسري "السخرة" في نظام الغذاء بالولايات المتحدة، بمجلة "ناشر فوود" الأمريكية، وقد تم إجراؤها، من قبل عدة جامعات، وأظهرت نتائج مقلقة.

ووجد الباحثون أن "ما نسبته 62 % من السلع، من المرجح أنها صنعت من قبل عمال مكرهين على العمل داخل الولايات المتحدة".

يبرز نشر النتائج بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب المناطق الزراعية الرئيسة في الولايات المتحدة، المخاطر القاتلة والمميتة التي تواجه عمال المزارع في قطف الثمار والمحاصيل.