انخفضت بتكوين وإيثر، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة، في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية، وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية المخاطر.

ووفق رويترز، تراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلًا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وخسرت بتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها، على الإطلاق، في مارس/ آذار. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.

وانخفضت بتكوين 12 بالمئة إلى 52054 دولارًا، وتتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

كما انخفضت إيثر 21 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني.